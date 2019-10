Fermato in auto con la cocaina

A casa droga per 1.145 euro All’interno della vettura fermata per un controllo in via Carnovali aveva 6 involucri trasparenti termosaldati contenenti sostanza stupefacente

Gli agenti della Squadra Mobile ha arrestato E.D., 27 anni, albanese domiciliato a Curno e irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti l’hanno controllato in via Carnovali mentre era alla guida della Fiat Stilo a lui in uso.

Il giovane si è mostrato nervoso. Infatti, all’interno della vettura aveva 6 involucri trasparenti termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso totale 3,40 grammi. Perquisita la casa dove vive, gli agenti della Mobile hanno sequestrato ulteriori 14 involucri trasparenti termosaldati contenenti sostanza del tipo cocaina dal peso totale di 9,20 grammi, due bilancini di precisione, denaro contante per un totale di 1.145 euro e materiale per il confezionamento. Il ventisettenne è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza della questura : mercoledì 23 ottobre il processo per direttissima.

