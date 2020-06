Ferragni, Renga e Santamaria

I vip riscoprono la Bergamasca Dalla Ferragni a Francesco Renga, ma anche Claudio Santamaria con Francesca Barra. Le nuove celebrità sulle orme di Mike e Celentano, quarant’anni fa.

Gli ultimi in ordine di apparizione sono Claudio Santamaria e Francesca Barra. Giornalista e scrittrice lei, acclamato attore («Lo chiamavano Jeeg Robot») vincitore del David di Donatello lui. Solo qualche giorno prima s’era avvistata la regina delle influencer e idolo delle giovanissime Chiara Ferragni (che ha pure fatto il bis) e il celebre cantante riccioluto Francesco Renga.

Tutti pazzi per la Bergamasca: la primavera e l’estate 2020 iniziano all’insegna delle celebrities sul territorio orobico. Settimane di chiusura (e clausura) nelle città lombarde – che un conto è scontare l’isolamento in valle o sui laghi, un conto è nel grigio capoluogo milanese – e alle star di casa nostra è venuta voglia di respirare aria di provincia. Lo chiamano turismo di prossimità, e dalle nostre parti – di questi tempi – suona come oro colato: non ci saranno gli stranieri (o almeno così pare), in questa prima estate postcovid, ma i turisti del fuori porta quelli sì. E pure famosi. La prima a metter piede su suolo bergamasco nei primissimi giorni post covid è stata la star di Instagram (20 milioni di followers) Chiara Ferragni: lo scorso 22 maggio sua maestà social ha scelto l’agriturismo Ferdy di Lenna per qualche ora di relax col figlioletto Leone.

Non paga, c’è tornata pure qualche giorno dopo con a seguito le due sorelle e un’amica. Giusto il tempo di qualche carezza a caprette, coniglietti e cavalli, che la carrellata di foto immediatamente postate sui social è valsa all’agriturismo qualcosa come +20mila followers nel giro di 24 ore. E mentre in Val Brembana si fregavano le mani per cotanta pubblicità gratuita, sul Sebino – Sarnico, per la precisione – sbarcava un altro volto notissimo dello star system nostrano: il musicista ex frontman dei Timoria Francesco Renga. In una versione più capellona che mai, lo scorso 22 maggio il cantante s’è immerso in una vasca incastonata per l’occasione nel romantico chioschetto a fine lungolago: immagini che sono finite dritte dritte nel videoclip dell’ultimo singolo di Renga «Insieme: grandi amori». Video che, solo su Youtube, dal 29 maggio ha totalizzato quota 73mila visualizzazioni.

MIKE BONGIORNO SULLE PISTE DA SCI DI FOPPOLO NEGLI ANNI '60

A chiudere il cerchio degli avvistamenti di celebrities degli ultimi giorni il cuoco social Marco Bianchi e la coppietta Claudio Santamaria - Francesca Barra: anche loro stregati dall’agriturismo Ferdy, evidentemente diventato la meta imperdibile di quest’estate «nostrana». Una Bergamasca in gran spolvero, quindi, che fa ricordare gli anni d’oro (’70 e ’80), quelli del turismo fatto di volti noti sulle valli (e sulle piste) orobiche. Vengono in mente Mike Bongiorno (sugli sci) a Foppolo, Adriano Celentano pure, o il compianto Giacinto Facchetti, habituè di Selvino. Ma in tempi più recenti ci sono stati anche Gerry Scotti al monte Pora, Amanda Sandrelli a Castione, il trio di giornalisti Beppe Severgnini, Luciano Fontana e Vincenzo Mollica, tutti con pied-à-terre nella zona di Castione. Per non dire di Michelle Hunziker, avvistata spesso in Val Seriana col marito Tomaso Trussardi, o di Giovanni Storti del trio «Aldo, Giovanni e Giacomo» e Mario Biondi recentemente paparazzati proprio a Castione. Menzione d’onore a Raoul Bova. Anche il bell’attore è stato fotografato di recente nella Bergamasca: divisa della Croce rossa italiana (Cri) addosso, lo scorso 8 maggio Bova è venuto a ringraziare – ed applaudire – i volontari della Cri ad Alzano Lombardo. Molto poco vip, grande cuore.

