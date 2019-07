Festa del Millennio rimandata

Riprogrammata per il 4 agosto Il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare a domenica 4 agosto la 26esima edizione della «Festa del Millennio», la rievocazione storica itinerante per le vie del centro storico di Clusone in programma domenica 28 luglio alle 16.

Tema della rievocazione, che sarà riproposta domenica prossima, sempre alle 16, partendo dal chiostro di piazza Sant’Anna, la «Clusone tra l’800 e il 900 negli scritti di Filippo Fogaccia «il Baradello”». La rievocazione proposta dal Circolo Culturale Baradello (in collaborazione con l’Associazione ex Allievi scuola edile di Bergamo, la Turismo Pro Clusone, la Parrocchia e con il patrocinio del Comune), si sviluppa in sette scene rappresentate da circa 60 figuranti in alcuni dei luoghi più caratteristici di Clusone per concludersi in piazza dell’Orologio, con la colazione offerta dalla Turismo Pro Clusone.

