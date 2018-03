Festa del papà, l’emozione in uno scatto

Uno speciale su L’Eco in edicola lunedì Il 19 marzo, Festa del papà, gli scatti e le storie più belle dei papà bergamaschi su L’Eco di Bergamo in edicola. Tutte le immagini sulla pagina Facebook e sul sito.

Sono ormai quasi 400 le fotografie inviate alla redazione web de l’Eco di Bergamo e pubblicate sulla pagina Facebook del quotidiano per festeggiare i papà bergamaschi. E lunedì 19 marzo il quotidiano in edicola dedica uno speciale ai papà per la Festa con storie e alcuni degli scatti più belli di ieri e di oggi. Un modo semplice per dire tutti grazie e comunicare l’affetto che proviamo per i nostri papà.

Sono centinaia le foto arrivate alla nostra redazione: da due settimane, infatti, via mail e Fb, è stato possibile inviare lo scatto del proprio padre: una galleria raccoglie tutte le immagini sulla pagina Facebook de «L’Eco di Bergamo», ma anche sul sito web, all’indirizzo ecodibergamo.it.

Auguri papà! Festeggia con noi la festa del papà e mandaci in Fb o via mail (redazioneweb@eco.bg.it) la foto del tuo papà. Per info: https\://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/festa-del-papa-fai-i-tuoi-auguri-on-lineaspettiamo-le-vostre-fotografie_1271756_11/

