Festa del papà, offerta per regalare

L’Eco digitale e Corner: ecco come Due formule per un regalo originale, al passo coi tempi e che fa risparmiare qualcosa. Ecco come abbonarsi.

Venerdì 19 marzo è la «festa del papà». E Sesaab fa la sua proposta per un regalo originale, al passo coi tempi e che fa risparmiare qualcosa. Le proposte di «regalo» sono due. La prima prevede la possibilità di regalare l’abbonamento a L’Eco di Bergamo digitale e accesso ai contenuti di Corner - la sezione del sito de L’Eco che ogni giorno propone più approfondimenti sull’Atalanta - a 46 euro per 6 mesi. Fatti i debiti conti, questa offerta consente un risparmio di 27 euro. Questa offerta non prevede il rinnovo automatico. La proposta a rinnovo automatico è invece su base settimanale: si può acquistare l’abbonamento a L’Eco di Bergamo digitale e che include l’accesso ai contenuti di Corner a 1 euro a settimana per 6 settimane, prezzo che poi passa a 2,50 euro. Fatti i conti anche su questa offerta, sulle prime sei settimane il risparmio è di circa 11 euro.

Come si fa? Basta andare a questo link: https://lp.ecodibergamo.it/festadelpapa2021 e scegliere la formula che si preferisce tra le due. L’offerta sarà sottoscrivibile fino a lunedì 22 marzo. Ricordiamo che L’Eco di Bergamo «digitale» è la versione pdf del giornale che va in edicola, ed è disponibile poco dopo la mezzanotte sui dispositivi elettronici. Ovviamente, sono inclusi tutti gli speciali e gli inserti. Corner invece è la sezione dedicata all’Atalanta ( corner.ecodibergamo.it ): gli abbonamenti costano normalmente 38,5 euro per la versione annuale o 3,5 euro al mese, sempre con rinnovo automatico

