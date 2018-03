Festa della donna a teatro

Con L’Eco di Bergamo e su BgTv Grande serata a teatro con L’Eco di Bergamo per la festa della donna. Sabato sera alle 21 uno speciale su Bergamo Tv.

Fausta Tassis, casalinga di Loreto, si definisce una «nonna d’affetto, perché – dice riferendosi all’attività di volontariato nel quartiere – mi piace raccontare storie ai bambini». Silvia Cadei, commerciante di Credaro, si sente ribelle «dato che – sottolinea – non mi piace che mi si mettano in piedi in testa». E poi c’è l’atleta bergamasca Chiara Milanesi, «impegnata come avvocato nella difesa dei diritti delle donne».Ci sono anche loro tra le donne protagoniste della serata organizzata da L’Eco di Bergamo e dedicata alle donne giovedì sera 8 marzo alle 21 al Centro Congressi.

L’Eco di Bergamo ha infatti organizzato per le donne bergamasche un progetto ideato e sotto la regia di Silvia Barbieri: la «Festa della donna a Teatro» che vedrà alternarsi sul palcoscenico della Sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII oltre sessanta figure femminili della città e provincia di Bergamo. A presentare la serata la giornalista e conduttrice televisiva Simona Befani.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Saranno le interpreti di una delle cento protagoniste del libro «Storie della buonanotte per bambine ribelli», la raccolta di racconti scritta da Francesca Cavallo ed Elena Favilli che, edita da Mondadori nel 2017, presenta donne speciali come Maria Callas, la ginnasta Simone Biles, la pittrice messicana Frida Kahlo. E ancora la regina egiziana Cleopatra, la chimica Marie Curie e la tennista Serena Williams. Ma anche la regina Elisabetta II, Hillary Clinton, Michelle Obama, l’architetto premio Pulitzer Zaha Hadid e il premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Le lettrici bergamasche interpreteranno la biografia delle «donne straordinarie del passato e del presente» contenute nel libro, figure che possano fare da modello positivo per le bambine. Lettrici scelte attraverso tre serate di casting e che ora saranno sul palco del Centro Congressi con un vasto pubblico che si è iscritto gratuitamente per assistere alla serata. In più, per chi volesse vedere lo spettacolo direttamente da casa, sabato sera alle 21 su Bergamo Tv è in programma uno speciale di un’ora. Per info festadelladonna@ecodibergamo.it oppure telefonare al numero 035.386273.

© RIPRODUZIONE RISERVATA