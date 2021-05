Festa della mamma con il sole: ristoranti pieni e tanta gente a spasso - Foto Gente a spasso e gente al ristorante. Il sole in questa domenica che festeggia anche la mamma è stata caratterizzata da tante persone in giro, sia in centro a Bergamo sia in Città Alta.

Pienone sulla Corsarola domenica 9 maggio, anche il centro di Bergamo bassa ha visto tante famiglie e coppie a spasso e c’è chi ha scelto di trascorrere la giornata primaverile sul lago o in montagna.

La Festa della mamma è una delle occasioni irrinunciabili per riunire le famiglie a tavola. Dopo mesi di lockdown, complice anche la cornice calda e soleggiata, si è registrato il tutto esaurito nei ristoranti di Bergamo.

Sulla Corsarola domenica 9 maggio

(Foto by Beppe Bedolis)

I locali hanno dovuto rifiutare decine di prenotazioni per mancanza di spazio, anche perché, pur essendo in zona gialla, è permesso il servizio al tavolo solo nelle aree esterne all’aria aperta.

Molte richieste e pochi posti, dunque, prenotati con largo anticipo, tenendo presente che domenica si sono festeggiate numerose Comunioni e sono state recuperate alcune cerimonie. Un peccato per coloro che non sono riusciti a godersi il pranzo domenicale comodamente seduti ai tavolini disposti all’aria aperta, nonostante gli operatori abbiano lavorato su più turni per soddisfare il maggior numero di clienti.

In Piazza Vecchia

(Foto by Beppe Bedolis)

Nella zona della Torre del Gombito

(Foto by Beppe Bedolis)

Chi non ha trovato posto ha di conseguenza optato per il delivery, l’asporto o una gita fuori porta con pranzo al sacco.

In coda in Città Alta

(Foto by Beppe Bedolis)

