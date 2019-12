Feste natalizie all’insegna del bel tempo

Temperature più alte della media Saranno giorni di bel tempo con temperature gradevoli e la giusta ventilazione che garantirà una buona qualità dell’aria. Ecco cosa ci si aspetta dal meteo in questi giorni di feste natalizie.

Nei prossimi la pressione atmosferica sarà in graduale rialzo grazie all’espansione dell’anticiclone atlantico verso l’Europa centrale, che favorirà anche l’afflusso di correnti settentrionali con episodi di Favonio: questo schema meteorologico garantirà tempo generalmente stabile sulla nostra provincia bergamasca per alcuni giorni.

Nel dettaglio previsionale, dopo il sole di lunedì 23 dicembre, martedì di Vigilia assisteremo al passaggio di innocui corpi nuvolosi nel corso della mattinata; a seguire spazio a cielo sereno o poco nuvoloso.

Bel tempo il giorno di Natale, con cieli sereni su tutto il territorio provinciale e temperature massime diurne davvero gradevoli: diffusamente oltre i dieci gradi sulla pianura, verso i sette in montagna. La giornata di Santo Stefano si presenterà ancora serena il mattino, salvo possibili banchi di nebbia verso il confine meridionale del territorio orobico. A seguire, sono attesi nel pomeriggio deboli corpi nuvolosi di passaggio ma senza effetti pluviometrici. La ventilazione da Nord garantirà anche una buona qualità dell’aria nei giorni natalizi.

E per la fine dell’anno? Possiamo anticipare che le linee di tendenza per il prossimo fine settimana indicano ancora tempo stabile e soleggiato. allungarsi. Con anche un’altra buona notizia: da questi giorni, anche se in maniera molto minima, le giornate iniziano ad allungarsi. E c’è già chi pensa all’estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA