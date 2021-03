Filago, brucia un tetto nella notte

Inagibili due appartamenti - Foto Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 marzo i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno mandato in fumo 150 metri quadri di tetto.

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone sono intervenuti per incendio di un tetto a Filago in via Einaudi nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 marzo.Sono state coinvolti due appartamenti, circa 150 mq di tetto.

Dopo aver spento le fiamme i Vigili del fuoco hanno dichiarato le due abitazioni inagibili.

