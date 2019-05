Fine settimana con pioggia e freddo

Tregua lunedì e martedì, poi ancora acqua Le previsioni degli esperti di «3bmeteo». Oggi e domenica 5 maggio un’ondata di aria fredda di origine artica investirà il Mediterraneo.

Fine settimana all’insegna del cattivo tempo, con piogge e temperature in calo, poi due giorni di tregua e infine mercoledì, 8 maggio, tornerà la pioggia. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni fatte da «3Bmeteo» (www.3bmeteo.com). Spiegano i loro esperti: «Un’aria molto fredda di lontane origini artiche si tufferà sul Mediterraneo tra sabato 4 e domenica 5 maggio dando vita a un intenso vortice di maltempo di matrice invernale. Piogge, temporali, grandine e neve fino a quote basse colpiranno diverse regioni». Vediamo nel dettaglio le previsioni fino a mercoledì 8 maggio per la Bergamasca.

Sabato 4 maggio – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Nel pomeriggio un temporaneo miglioramento, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7,2°C.

Domenica 5 maggio – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C.

Lunedì 6 maggio – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C.

Martedì 7 maggio – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C.

Mercoledì 8 maggio – Molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C.

