(Foto by Foto Bedolis)

La manifestazione in centro (Foto by Foto Bedolis)

Fino a domenica Bergamo regina delle bici: in centro c’è il BikeUp Ritorna BikeUp, il festival internazionale delle bici a pedalata assistita (e-bike), del cicloturismo e della mobilità elettrica leggera.

L’esposizione in programma fino a domenica lungo tutto il Sentierone con 93 brand e il coinvolgimento del pubblico (area bambini e spettacoli), free-test e prove di e-bike.

Epicentro delle attività piazza Vittorio Veneto, largo Gavazzeni, piazza Matteotti e il Sentierone. Il festival dalle 9.30 alle 17 prevede un programma ancora più ricco rispetto a quello del 2019.

Tra le novità o gli e-scooter e i mini tour con e-bike corsa accompagnati da Alessandro Vanotti, ex ciclista professionista. «Dopo l’annullamento del 2020, siamo davvero contenti di essere di nuovo qui a Bergamo», dichiara Stefano Forbici, co-fondatore di BikeUp. Per info e iscrizioni alle attività [email protected], clicca qui per scoprire il programma.

