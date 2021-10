Fiocco azzurro per la influencer Paola Turani: «Ecco Enea, felicità indescrivibile» È nato il bimbo della influencer bergamasca, che nella mattinata di venerdì 8 ottobre ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram seguito da quasi 2 milioni di persone.

«Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini». Dopo tanta attesa fiocco azzurro per la influencer bergamasca Paola Turani, che nella mattinata di venerdì 8 ottobre ha pubblicato questo post sul suo profilo Instagram seguito da quasi 2 milioni di persone. Mamma e bimbo stanno bene. «Una felicità indescrivibile – scrive Paola nel post – sono già perdutamente innamorata di lui». La modella e testimonial bergamasca, amata per la sua spontaneità e la sua positività, ha raccontato la gravidanza attraverso Instagram e subito dopo l’annuncio della nascita del piccolo Enea Francesco ha ricevuto migliaia di like e di messaggi di auguri. Sposata con Riccardo Serpellini, Paola Turani spopola in Rete dal 2011. Dopo 15 anni di passerelle, il successo lo deve a Instagram, partito come passatempo, diario di vita e passioni e diventato un vero e proprio lavoro. Sul web si racconta e collabora con brand che la scelgono per la spontaneità con cui si approccia ai follower.

