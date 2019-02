Fiorentina-Atalanta, scontri dopo il match

Tafferugli tra tifosi nerazzurri e polizia, feriti Secondo l’Ansa sarebbero stati feriti alcuni agenti. Ancora da chiarire le cause che hanno portato agli scontri.

Negli scontri coi tifosi dell’Atalanta, sempre secondo quanto riferisce la questura di Firenze, sono rimasti feriti alcuni agenti del Reparto mobile di Firenze e un funzionario di polizia colpito con un violento calcio al volto. Sono stati bloccati e identificati i tifosi responsabili dell’aggressione mentre non è stato al momento possibile ancora individuare l’ultrà che ha colpito il funzionario.Secondo una prima ricostruzione, i tafferugli si sono verificati alla periferia sud di Firenze mentre la colonna di 23 pullman di tifosi bergamaschi veniva scortata verso il casello dell’A1, a Firenze Sud, dopo il deflusso dallo stadio Franchi.

Mentre i mezzi transitavano sul raccordo verso l’autostrada - ormai fuori città -, sembra che in alcuni pullman i tifosi abbiano intimato agli autisti di fermarsi, facendo interrompere la colonna, quindi sono scesi a terra coi volti coperti e sono iniziati gli scontri con la polizia. Gli agenti più tardi, e anche con una certa difficoltà, sono riusciti a far risalire a bordo i tifosi dell’Atalanta, i quali hanno proseguito il viaggio verso Bergamo tranne coloro che sono stati fermati e portati in questura per gli accertamenti. Da chiarire le cause dei tafferugli.

