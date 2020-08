(Foto by Bedolis)

Fiori d’arancio a «Bergamo Tv»

Auguri a Paola e Adriano Fiori d’arancio per Paola Abrate, giornalista di «Bergamo Tv» e Adriano Coretti, funzionario del ministero dell’Interno al santuario di Borgo Santa Caterina.

Paola Abrate, giornalista e volto conosciuto e amato di «Bergamo Tv», e Adriano Coretti, viceprefetto e funzionario del ministero dell’Interno, si sono uniti in matrimonio nel pomeriggio di sabato 29 agosto al santuario della Beata Vergine Addolorata in Borgo Santa Caterina a Bergamo. Ha presieduto la Messa monsignor Vittorio Bonati, hanno concelebrato monsignor Pasquale Pezzoli e don Giovanni Gusmini.

Testimoni per la sposa la nipote Eleonora Fracalanza e Roberto Vitali, amico e giornalista della redazione web de «L’Eco di Bergamo». Per lo sposo i fratelli Massimo e Maria Coretti. Gli sposi hanno festeggiato con parenti e amici al ristorante «Il Pianone» a Bergamo. Ora li attende il viaggio di nozze in Sardegna. A Paola e Adriano gli auguri di tutta la redazione de «L’Eco di Bergamo» e «Bergamo Tv».

