Folla a Endine per l’addio a Marco -Foto

Palloncini bianchi si levano in cielo Alle 14.30 si è svolto il funerale di Marco Dell’Angelo il 21enne morto nel tragico incidente di martedì a Albano in cui sono decedute altre tre persone.

Tantissima gente, soprattutto ragazzi e amici. La chiesa di Endine non ha potuto contenere la folla giunta per l’ultimo abbraccio a Marco. Sul sagrato decine di palloncini bianchi e un cartellone con le foto e le dediche degli amici. All’interno della chiesa, durante la funzione è stato proiettato un filmato con le immagini del ragazzo nei suoi momenti felici, con la colonna sonora «Destinazione paradiso» di Gianluca Grignani. La bara con la sua foto era ricoperta di mazzi di fiori. Alla fine i palloncini bianchi sono stati fatti volare in cielo.

