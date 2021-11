Lombardia resta in zona bianca, Fontana: «Vaccino 5-11 anni: attueremo disposizioni del governo» Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss l’Rt lombardo resta stabile (1,32 contro 1,34 della settimana precedente), mentre l’incidenza della regione è di 119,7 contro una media italiana del 125,4.

In Lombardia nell’ultima settimana i numeri dei contagi sono cresciuti «leggermente» anche se «devo dire che la Regione Lombardia continua a mantenersi in zona bianca». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella mattinata di venerdì 26 novembre a margine di un convegno sulla sostenibilità a Palazzo Lombardia.

«Non dobbiamo anche dimenticare che la crescita è leggermente rallentata – ha continuato Fontana –, c’è stata una crescita inferiore rispetto alle settimane passate. Per quanto riguarda alcuni dati come l’incidenza settimanale siamo sempre sotto la media, in Lombardia si attesta all’119,7 contro la media nazionale dell’125,4 il che ci lascia un minimo di ottimismo, soprattutto ci dà la conferma che le scelte che abbiamo fatto con queste vaccinazioni di massa sono quelle giuste».

Sul vaccino anti Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni, su cui ieri è arrivato l’ok dell’Ema «noi siamo pronti ad attuare le disposizioni che ci arriveranno dal Governo» ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del Forum sullo sviluppo sostenibile all’Auditorium Testori.

«In questo momento - ha spiegato Fontana - siamo particolarmente concentrati a convincere le persone che non si sono ancora vaccinate, perché ritengo che insistendo e spiegando e organizzando iniziative per chiarire dubbi si possa recuperare qualcuno che oggi ha le idee poco chiare». Per il governatore “ci si deve poi concentrare sulla terza dose, che è sempre più fondamentale. Per il resto, quando ci vengono date elle disposizioni siamo sempre in grado di adeguarci».

