Fontana: differenziare l’orario scolastico

«A Bergamo 310 milioni per ripartire» Il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha spiegato durante la sua visita a Bergamo per presentare il Piano Lombardia nella giornata di mercoledì 14 ottobre.

«Credo che chiederemo anche tramite la direttrice scolastica di differenziare l’orario di inizio delle attività scolastiche»: è la proposta del presidente della Lombardia Attilio Fontana rilanciata durante la sua visita a Bergamo per presentare il Piano Lombardia nella giornata di mercoledì 14 ottobre per evitare affollamenti all’entrata e uscita da scuola e sui mezzi pubblici garantendo così sicurezza e possibilità di seguire le lezioni in presenza.

Il presidente della Regione ha partecipato a Bergamo alla quarta tappa di presentazione del «Piano Lombardia» il programma di investimenti da 3,5 miliardi di euro (per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi) con interventi da realizzare tra il 2020 e il 2023. I fondi sono destinati al rilancio dell’economia, delle imprese e dei territori che hanno sofferto a causa dell’emergenza Covid.

Alla provincia di Bergamo vanno complessivamente 310 milioni di euro, dei quali 58, già anticipati a Comuni e Provincia per sviluppo sostenibile, miglioramento energetico e infrastrutturazione digitale; 252 milioni di euro per progetti di sviluppo del territorio, sulla base dei bisogni più urgenti emersi nei Tavoli Territoriali, tra cui 130 milioni per l’interconnessione Pedemontana Brebemi (IPB); 40 milioni per il potenziamento della metrotranvia T2 Val Brembana e 5 milioni per lo svincolo A4 Bergamo. Oltre a 11 milioni per l’ampliamento della Fiera di Treviglio, 9,2 milioni per percorsi ciclopedonali locali e altri 5 milioni per l’Università di Bergamo. Assicurati infine 70,2 milioni per l’acquisto di nuovi treni per potenziare il collegamento con Orio al Serio.

Il tour del presidente, accompagnato dagli assessori Claudia Terzi (Infrastrutture e Mobilità) e Lara Magoni (Turismo e Marketing territoriale) è partito dall’Università di Bergamo, dove ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali e delle parti sociali.

«Oggi ci presentiamo qui, nella città di Bergamo, che è quella che ha pagato il maggiore contributo a questa epidemia, a dare le prime risposte alle domande raccolte sul territorio, attraverso le scelte fatte tenendo conto di ciò che è emerso dai tavoli territoriali e in seguito dal Consiglio regionale. Questo Piano Lombardia - ha affermato il presidente - un piano da 3,5 miliardi di euro, così diretto, immediato e concreto che non ha ancora avviato nessun’altra regione in Italia, è una boccata di ossigeno per territori e aziende. Si tratta di risorse certe per ricominciare».

«I progetti - ha specificato il presidente - sono stati fatti nella direzione di una visione della Lombardia del futuro: essi ne costituiranno i driver. Serve ora collaborare per contrastare eventuali difficoltà o rallentamenti. Come Regione continueremo ad ascoltare il territorio e a recepire eventuali nuove istanze che si paleseranno, senza lasciare indietro nessuno, facendo in modo che tutti i territori della nostra regione abbiano le stesse possibilità, ognuno con le sue peculiarità».

«Il Piano Lombardia rappresenta un investimento senza precedenti per la Bergamasca - ha spiegato l’assessore Terzi -. L’obiettivo è rilanciare l’economia attraverso un’iniezione potente di liquidità. Abbiamo raccolto le esigenze degli enti locali e dispiegato risorse che saranno determinanti. Andiamo infatti a sbloccare infrastrutture cruciali che i bergamaschi attendono da tempo. Non solo strade, - ha specificato - ma tante opere che attengono alla mobilità dolce, e poi 26 milioni di euro a contrasto del dissesto idrogeologico: tutti interventi che non avremmo mai potuto sostenere senza il Piano Lombardia e senza la caparbietà del presidente di Regione Lombardia».

«Oltre agli interventi già citati - ha continuato - segnalo i 10 milioni di euro per la Variante della Valcalepio, ulteriori 3 milioni per la Variante di Verdello, 7,5 milioni per la Variante di Cerete, 5 milioni per la Variante di Boltiere, 1,8 milioni per la Variante Sud di Calusco, 1,5 milioni per il completamento della riqualificazione della SP100 a Palosco, 4 milioni per la realizzazione dello svincolo della SP470 a Dalmine. E sulla mobilità ciclistica i 5.850.000 euro per realizzare la Ciclabile dell’Isola, 1.210.000 euro per l’anello ciclabile tra Roncola e Costa Valle Imagna e 1.400.000 per la ciclabile che costeggia la SP149 a Spirano e Comun Nuovo».

«Oggi siamo qui per ripartire. Investire significa pensare al futuro. Il Piano Lombardia - ha aggiunto l’assessore Lara Magoni - genererà un’energia più forte per ricominciare. Obiettivo è implementare le infrastrutture su un territorio che ha una vocazione turistica importante, perché le infrastrutture sono un biglietto da visita fondamentale e in occasione dell’appuntamento di Bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023, faranno la differenza».

Fontana all'arrivo al Papa Giovanni accolto dal dg Maria Beatrice Stasi e primari della Radiologia. Gli assessori Claudia Terzi e Lara Magoni taglio del nastro dell'acceleratore lineare (tre milioni di euro pagati dalla Regione)

(Foto by MARCO CONTI)

Fontana è poi stato in visita all’ospedale Papa Giovanni dove è stato accolto dalla Direttrice generale Maria Beatrice Stasi, dopo essersi sottoposto ai controlli di rito, ha raggiunto il reparto di Radioterapia per inaugurare un nuovo acceleratore lineare (che è utilizzato per la radioterapia contro i tumori) del valore di tre milioni di euro pagato dalla Regione. È stata la prima visita di un presidente della Regione Lombardia al Papa Giovanni.

Il Presidente ha ringraziato tutti gli operatori dell’ospedale ricordando il grandissimo impegno profuso durante l’emergenza Covid. Consegnando al Papa Giovanni il nuovo strumento di cura, Fontana ha confermato il massimo impegno della Regione a sostenere la sanità lombarda.

