«Vaccino Covid e influenza, da giovedì negli hub sarà possibile fare entrambi» - Diretta Lo ha affermato Letizia Moratti nella mattinata di martedì 5 ottobre.

È in corso una conferenza stampa in diretta Facebook con il presidente di Regione Lombardia, la vicepresidente e il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso per aggiornamenti della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia.

«In Lombardia -ha detto Fontana- sono state somministrate 15milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 e quasi 8 milioni di cittadini hanno completato il ciclo. Siamo già partiti con le terze dosi alle persone più fragili».

«Un piano vaccinale che prosegue con successo - ha detto Letizia Moratti - sfioriamo il 90% di adesione, tutte le fasce di età stanno andando bene. Abbiamo avuto una risposta straordinaria dai giovani. Da giovedì negli hub sarà possibile fare la vaccinazione Covid insieme a quella antinfluenzale».

«La dose addizionale per gli immunocompromessi (circa 134mila in Lombardia) è necessaria al completamento del ciclo vaccinale primario ed al raggiungimento di un adeguato livello di risposta immunitaria -ha detto Guido Bertolaso-. La campagna vaccinale non è terminata e il virus non è scomparso, basta un attimo per ritrovarsi in situazioni critiche, per questo è necessario proseguire con la campagna vaccinale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA