«Stiamo proseguendo sulla buona strada»

Fontana, ma vietato abbassare la guardia «Niente allentamento delle misure almeno fino a metà aprile». Come di consueto il presidente della Regione apre una finestra quotidiana di informazione per aggiornare sugli sviluppi dell’emergenza covid-19.

Il punto della situazione in Lombardia dalle parole del presidente Attilio Fontana. La conferenza stampa dal Palazzo di Regione Lombardia è stata trasmessa alle 13.30.

DATI POSITIVI. Fontana ha affermato che pur non avendo ancora tutti i dati della giornata la tendenza è quella degli scorsi giorni: «Stiamo proseguendo sulla buona strada - ha detto il presidente -

stiamo mantenendo quella linea che non è più in salita anche se non è ancora in discesa

Ma ribadisco non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo allentare gli sforzi fatti sino ad ora che stanno cominciando a dare risultati

MISURE FINO ALMENO A META’ APRILE. Alla domanda di una giornalista che ha chiesto se la Regione ha in mente un arco temporale entro il quale sarebbe plausibile un allentamento delle restrizioni Fontana ha detto: «È un argomento che è oggetto di concertazione con gli esperti e le altre regioni, ma io penso che comunque si debba parlare almeno della metà di aprile, anche perchè siamo in una fase positiva ma dobbiamo solidificarla questa fase positiva».

Segui qui il video integrale della conferenza stampa qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA