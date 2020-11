Fontana: «Lieve flessione dei ricoveri

È la prima volta, cautela e rispettare regole» Il presidente della Regione Lombardia: «Per la prima volta dall’inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha un segno negativo (-32)».

«Oggi, per la prima volta dall’inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha un segno negativo (-32)». Lo ha scritto giovedì 19 novembre sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o - prosegue il governatore - l’inizio della discesa, i numeri non sono alti come l’ondata che abbiamo affrontato a marzo, ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8.291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva». «Consolidare il segno “meno” su questi due numeri - conclude Fontana - è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine».

Qui i dati completi del 19 novembre.

«Ho avuto oggi due incontri - ha aggiunto Fontana in una conferenza stampa online nel tardo pomeriggio -, con i sindaci capoluogo e con i presidenti delle province per fare una valutazione della situazione e tutti quanti, cosa che ritengo importante, abbiamo deciso di continuare questa nostra battaglia in maniera unitaria e non fare richieste di differenziazioni territoriali anche sulla base dei dati territoriali che confermano come l’epidemia in questo momento in regione stia assumendo un comportamento unitario». «Credo sia importante - ha aggiunto - la volontà di continuare in modo unitario come unitaria fu la scelta di assumere l’ordinanza del 22 ottobre». «Dopo giorni e giorni si è assistito per la prima volta a una riduzione del numero di persone ricoverate. Credo sia una cosa importante che dimostra che le misure che avevamo assunto il 22 ottobre abbiano creato dei risultati positivi», ha sottolineato il presidente della Lombardia . «Da questa settimana, dal fine settimana, assisteremo anche all’esito che l’ulteriore restringimento disposto dal governo - ha aggiunto - potrà determinare». «È stato detto da parte del ministro Boccia che il Governo vorrebbe mantenere i parametri per la definizione delle fasce fino al 3 dicembre», ha riferito il presidente durante un punto stampa al termine della riunione sui parametri. «Queste - ha detto Fontana - sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni anche sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica». Qui di seguito il video con le dichiarazioni di Fontana nella conferenza stampa online.

