Fontana visita l’ospedale degli Alpini

«Un miracolo, grazie a chi ha lavorato» Nel pomeriggio di mercoledì 1 aprile, alle 15.30, sarà a Bergamo il presidente di Regione Lombardia con l’assessore Foroni.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, oggi, mercoledì 1 aprile, saranno a Bergamo per effettuare un ultimo sopralluogo all’Ospedale da campo dell’Associazione nazionale Alpini, ormai giunto alle fasi finali di allestimento nei 6.000 metri quadrati del padiglione B della Fiera.

Il presidente Fontana, nella consueta conferenza stampa di Regione Lombardia di metà giornata, ha anticipato la visita all’ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo. «E’ una dimostrazione della voglia di reagire dei Lombardi che non si tirano indietro di fronte a nessun problema» ha aggiunto spiegando che la visita servirà a «salutare, incoraggiare e complimentarmi con i lavoratori che hanno permesso questo ulteriore miracolo, perché sia la Fiera che quello di Bergamo sono veramente due miracoli».

Il presidente Fontana ha anche commentato i dati dei positivi in Lombardia: «Siamo nel rispetto di quella linea di continuità nel senso che non esiste più incremento, siamo in piano». «Stiamo proseguendo nello sviluppare quell’ipotesi di tanti statistici ed epidemiologi secondo cui è stato raggiunto il culmine, si procederà in piano e poi secondo loro dovrebbe iniziare la discesa», ha aggiunto.

È poi tornato sul provvedimento del Viminale che riguarda le passeggiate con i bimbi. «Non cambio da prima. Ho avuto un colloquio con il ministro Lamorgese» ha detto in un punto stampa spiegando che è stato «chiarito che si è trattato forse di un equivoco. «Non cambia niente da prima» dato che resta «in vigore fino al 4 aprile» l’ordinanza della Regione Lombardia. Quindi i comportamenti attuali «devono essere mantenuti». Da parte del governo «credo che debbano uscire dei chiarimenti - ha risposto a una domanda - ma abbiamo risolto ogni problema».

