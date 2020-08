Frana in Valmalenco: il giorno dei funerali

Fuori pericolo il bimbo al Papa Giovanni Nel giorno del funerale dei suoi genitori è uscito dalla terapia intensiva Leo, il bimbo di 5 anni, figlio della coppia che è morta sotto la frana in Valtellina.

Nel giorno del funerale dei suoi genitori, a Comabbio (Varese), il piccolo Leo non è più in pericolo di vita e ha lasciato la Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato d’urgenza nel pomeriggio di mercoledì scorso dopo la frana a Chiareggio, in Valmalenco, che ha ucciso la mamma Silvia Brocca, il papà Gianluca Pasqualone, e l’amica di famiglia Alabama Guizzardi di 10 anni, tutti sulla stessa jeep Suzuki condotta dall’uomo . Leo, 5 anni, è stato l’unico a salvarsi sulla vettura investita dalla massa di sassi e fango scivolati sul piccolo ponte dalla Val Nevasca.

