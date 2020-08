Frana in Valmalenco, migliora bimbo

Ancora ricoverato in terapia intensiva Migliorano le condizioni del bambino grave nella frana in Valmalenco. Il piccolo è ancora ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

È ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma sono in miglioramento le condizioni del bambino di cinque anni ferito nella frana in Valmalenco in cui sono deceduti entrambi i genitori e la figlia di dieci anni di due amici, che si sono salvati.

Intanto a Comabbio, paese del Varesotto dove vivevano le due famiglie che erano in vacanza insieme, c’è sgomento per quanto accaduto. «Come comunità - ha detto il parroco don Enrico Carulli al quotidiano La Prealpina - dovremo dimostrare di essere presenti e vicini a questo bambino che ha perso entrambi i genitori».

