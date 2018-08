Frana sulla strada, chiusa la Rivierasca

Rocciatori e droni per monitorare la parete Lo smottamento alle 5.30 di martedì 28 agosto. Divieto di transito da Castro.

Rivierasca del Sebino senza pace. L’ennesima frana è caduta, verso le 5.30 di martedì 28 agosto, sulla provinciale che è stata chiusa al traffico da Castro per sicurezza, almeno fino a quando non sarà verificata la situazione. Il distacco è avvenuto da un punto molto alto e per questo sono in azione i tecnici della Provincia e i rocciatori anche con l’ausilio di un drone per capire quale sia l’entità e la pericolosità di quel tratto di parete. In azione i tecnici della provincia e i rocciatori che anche attraverso un drone stanno cercando di verificare la pericolosità del versante che è stato oggetto dal distacco.

È molti anni che la strada è soggetta a cedimenti della roccia sovrastante e da tempo cittadini e amministratori chiedono che possa essere eseguito un intervento che risolva definitivamente il problema prima che possa succedere qualcosa di grave.

