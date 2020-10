«Fratelli tutti», la terza enciclica del Papa

Domani il testo integrale su «L’Eco» Il testo del Papa ispirato a San Francesco. «La pandemia ha svelato «le nostre false sicurezze», e poi ancora «Serve reagire con un nuovo sogno di fraternità sociale». Il testo integrale dell’enciclica «Fratelli tutti» sull’edizione de L’Eco di Bergamo di venerdì 9 ottobre.

Fraternità e amicizia sociale. Papa Francesco parte da qui nella sua terza enciclica dal titolo «Fratelli tutti», firmata ad Assisi domenica 4 ottobre, in cui ribadisce il no all’indifferenza e alla guerra, per un mondo più giusto, equo e pacifico. Il testo parla anche della pandemia, che ha messo a nudo «tutta la nostra fragilità».

Un testo ricco di spunti, per un vivere comunitario che superi «le ombre di un mondo chiuso» e conflittuale e renda «possibile lo sviluppo di una comunità mondiale che viva l’amicizia sociale». Il testo integrale dell’enciclica con L’Eco di Bergamo di venerdì 9 ottobre.

