Freccia Orobica al via ma senza biglietti

Per la prima corsa emessi sul treno È ripartita la Freccia Orobica e con essa centinaia di bergamaschi pronti a riversarsi in Romagna per trascorrere le vacanze estive.

Il primo giorno di partenza, domenica 9 giugno, ha registrato una buona affluenza di famiglie, giovani e anziani pronti a prendere la corsa delle 7.27.Con però un disservizio: per questa prima corsa non è stato infatti possibile acquistare i biglietti in anticipo alla biglietteria, ma solo una volta saliti sul treno.

Per il resto si è trattato del consueto copione. La Freccia Orobica è un servizio - gestito da Tper, Trasporto passeggeri Emilia Romagna - che l’anno prossimo compirà i cinquant’anni e resta attivo fino al 25 agosto. Il treno nel suo itinerario prestabilito tocca le principali città tra Bergamo e la costa romagnola - Brescia, Ferrara, Ravenna, Cesenatico, Igea Marina, Rimini e Pesaro - senza dover effettuare alcun cambio intermedio.

