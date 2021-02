Freddo e allerta neve a Bergamo

Si inizia con il sale nella notte «Per evitare situazioni di rischio a causa di possibili gelate, già nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 è previsto il servizio di pre-salaggio sulla parte collinare esposta più a nord della città» fanno sapere dal Comune di Bergamo.

Allerta neve anche a Bergamo. A partire dalle ore 22 di venerdì 12 febbraio sono previste nevicate di lieve entità e un sensibile abbassamento della temperatura fino a scendere di qualche grado sotto lo zero.

«Venerdì mattina saranno valutati eventuali interventi da estendere su tutto il territorio comunale, in base alle evoluzioni delle previsioni meteo» prosegue Palazzo Frizzoni

Prevista infatti un’ondata di gelo da venerdì. Come ha annunciato ilmeteo.it sull’Italia ci sarà un’irruzione di venti gelidi dalla Siberia con l’arrivo del Burian. Una perturbazione attraverserà l’Italia dal Nordovest verso il Centro-Sud. Prevista neve in Piemonte, Lombardia e in Emilia fino in pianura, con un abbassamento delle temperature e venti forti.

