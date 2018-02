Freddo e neve, forse anche in pianura

Ancora due giorni di inverno «vero» Continua a imperversare la perturbazione che sta interessando tutto il Nord e anche la nostra provincia e mercoledì potrebbe tornare nevischio anche in pianura.

Neve anche in pianura, almeno secondo le previsioni di 3Bmeteo.com. La precipitazione che imperversa sul Nord Italia e anche sulla nostra provincia, porterà martedì ancora freddo e pioggia con neve sopra i 400 metri, mentre per mercoledì è previsto un ulteriore ribasso che forse (il condizionale è d’obbligo) anche i fiocchi bianchi in pianura. Niente di che, ma potrebbe essere una spruzzata che per alcuni momenti potrebbe tornare a rendere decisamente invernale il panorama cittadino.

A Bergamo martedì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 800 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

Attenzione anche in montagna perchè la neve fresca caduta su quella più dura presente precedentemente potrebbe favorire il distacco di valanghe.

