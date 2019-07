Frodi nel mondo del lavoro

Nuovo pool d’indagine a Bergamo Siglato da Procura, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Inps un protocollo con l’obiettivo di contrastare le false compensazioni fiscali.

Un protocollo con l’obiettivo di contrastare le false compensazioni fiscali è stato siglato nella mattinata di martedì 9 luglio dal Procuratore facente funzioni di Bergamo Maria Cristina Rota, dal comandante provinciale della guardia di Finanza, Colonnello Mario Salerno, dal direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate Antonino Lucido e dal direttore provinciale dell’Inps, Vittorio Feliciani.

L’iniziativa prevede la costituzione di un pool interoperativo «chiamato a un preliminare lavoro di analisi e d’intelligence da condividere, per meglio indirizzare l’azione di controllo dei diversi enti - spiega una nota -, per individuare i singoli profili di responsabilità e i vincoli associativi tra i vari soggetti coinvolti negli illeciti». I principali illeciti nel settore riguardano la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il conteggio in busta paga di un numero di ore inferiori a quelle da retribuire, retribuzioni qualificate falsamente come indennità di trasferta al solo scopo di evadere i contributi.

