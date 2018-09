Fugge dopo incidente in Trentino Denunciato, grave 73enne bergamasco

Fugge dopo incidente in Trentino

Un automobilista bergamasco di 79 anni, in vacanza in Trentino, è stato denunciato per omissione di soccorso, dopo essere fuggito in seguito a un incidente. Lo segnala l’Ansa.

L’anziano, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si era scontrato lateralmente con una moto, proiettando il centauro fuori dalla carreggiata. Si tratta di un altro bergamasco, 73 anni, che stava facendo un giro in moto con degli amici. Sono stati questi ultimi a chiamare i soccorsi e a recuperare alcuni pezzi di specchietto persi dall’auto nello scontro.

Il motociclista, portato in elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento, risulta in condizioni critiche. I militari della stazione di Storo lo rendono noto oggi, ma il fatto risale al 6 settembre.

