Fumo da un locale tecnico dell’Nh-hotels Bergamo, evacuati 80 ospiti -Foto /Video

Bergamo, evacuati 80 ospiti -Foto /Video Qualche minuto di apprensione verso le 19 in via Paleocapa a Bergamo per un principio di incendio che è scoppiato in un locale tecnico dell’Nh Hotel.

Subito è scattata la procedura di emergenza con l’evacuazione di tutti gli ospiti presenti in quel momento nell’hotel, circa 80 persone. Un fumo denso usciva da un locale tecnico. Subito sono arrivati i Vigili del Fuoco da Dalmine e Bergamo che hanno domato le fiamme in pochi minuti. A bruciare un invertitore elettrico.

Intanto gli ospiti presenti all’interno della struttura erano stati fatti evacuare nel piazzale davanti all’edificio per precauzione e come da procedura in caso di qualsiasi emergenza. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca di Bergamo che non è dovuta intervenire. Nessun ferito, solo qualche disagio per gli ospiti che, tuttavia, dopo un’oretta sono stati fatti rientrare nelle loro stanze.

