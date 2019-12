Fumogeni allo stadio di Bergamo

Daspo di un anno per due tifosi La causa è aver acceso fumogeni allo stadio: la Questura ha stabilito un Daspo di un anno per due tifosi. Le partite sotto osservazioni sono Atalanta-Juventus e Atalanta-Verona.

Avrebbero acceso fumogeni nel settore Tribuna Nord in occasione di Atalanta-Juventus del 23 novembre e Atalanta-Verona del 7 dicembre. Daspo per V.F. di 52 anni di Treviolo e A.V. di 45 anni di Madone. Lo comunica la Questura di Bergamo: non potranno per un periodo di un anno assistere a manifestazioni sportive. «Tale provvedimenti si rendono necessari in considerazione della pericolosità di talune condotte all’interno di aree gremite di pubblico che potrebbero causare gravi danni alle persone e a cose» fanno sapere dalla Questura.

