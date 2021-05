Furgone urta ciclista a Mapello: donna di 50 anni ferita e trasportata in ospedale L’episodio si è verificato alle 13.30 di martedì 4 maggio in via Europa.

Il furgone l’ha urtata, probabilmente con lo specchietto, mentre la stava sorpassando, una donna di 50 anni di Mapello è stata sbalzata dalla bicicletta in via Europa sulla strada che conduce a Locate.

Sul posto sono subito giunte un’auto medica da Bergamo e un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate che hanno soccorso la 50enne. La donna era cosciente, ma aveva subito diversi traumi e probabilmente aveva picchiato anche il capo. Per questo è stata portata d’urgenza in codice rosso in ospedale a Bergamo al Papa Giovanni.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Ponte San Pietro.

