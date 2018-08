Furti di identità sul web

In Bergamasca 272 casi

Furti di identità e di carte di credito soprattutto attraverso il web, per ottenere prestiti per l’acquisto di elettrodomestici, di auto, ma in alcuni casi anche di viaggi e vacanze: sono 2.818 i casi di frode creditizia registrati nel 2017 in Lombardia, 272 dei quali nella provincia di Bergamo.