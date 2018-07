Furti in appartamento, preso ladro seriale

Condannato a 4 anni: viveva nella Bassa Arrestato nella giornata di martedì 24 luglio: aveva commesso più furti in appartamento tra Milano e Bergamo.

Sei furti in appartamento commessi nel 2015 tra la provincia di Milano e Bergamo: diventano definitive le condanne per reati contro il patrimonio commessi da un albanese di 35 anni residente a Fara Gera d’Adda. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere nella giornata di martedì 24 luglio dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio. L’ordine di carcerazione è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano.

Lo straniero, un pluripregiudicato, è stato in particolare colpito da un provvedimento restrittivo della libertà personale, per un cumulo di reati a suo carico, per un residuo pena complessivo di 4 anni. Si tratta di una sequenza di furti in abitazione (6 in tutto) commessi, nel 2015, tra la provincia di Milano e Bergamo. Dopo l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, la sentenza di condanna dell’albanese è divenuta definitiva e quindi esecutiva.

