Furti in serie nella notte a Bergamo, 25enne fermato mentre svaligia un bar Gli agenti della Questura lo hanno fermato dopo una segnalazione di un cittadino per rumori sospetti.

Nella notte tra il 5 e il 6 novembre una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta nel centro di Bergamo nel bar Cappuccini, che si trova nella via omonima, dopo la segnalazione di un cittadino che aveva avvertito rumori sospetti provenire dall’interno del locale.

Solo dopo un’attenta perlustrazione gli agenti individuavano sul retro dell’edificio una finestra aperta con una felpa appoggiata al davanzale.A quel punto sono entrati all’interno e hanno sorpreso un cittadino marocchino di 25 anni che stava cercando di nascondersi dietro una porta.

L’uomo è stato trovato in possesso di monete rubate dalla cassa del locale e di 158 dollari di cui non sapeva giustificare il possesso. Vicino al bar è stata ritrovata anche un bicicletta risultata rubata. Nel cestino c’erano anche attrezzi per la fotografia , personal computer, telefonini e altro materiale di valore rubati in precedenza ad altri esercizi commerciali.

Il 25enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, oltre che al bar in questione il ladro aveva «visitato» anche un’agenzia immobiliare di via Codussi ed un distributore carburanti in via Ghislandi e non era riuscito a portare a termine altri tre furti in altrettanti esercizi commerciali della stessa zona. Una parte dei beni sottratti è stata restituita ai legittimi proprietari che si sono presentati per le denunce.

