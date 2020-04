Gallera: «10mila test sierologici al giorno

ai cittadini e poi al personale sanitario» «Oggi abbiamo un potenzialità di 10.000 test sierologici al giorno ed è il numero di quelli che si stanno facendo, in parte ai cittadini e in parte, in via subordinata, al personale sanitario».

Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in commissione consiliare Sanità, a proposito dei test per la determinazione degli anticorpi neutralizzanti contro il Coronavirus, sviluppati dal Policlinico San Matteo di Pavia con la multinazionale Diasorin e partiti giovedì 23 aprile nelle province lombarde più colpite dal Covid.

«La potenzialità può anche aumentare, abbiamo acquistato da questa ditta un numero preciso di kit. Speriamo che a questa manifestazione di interesse aderiscano anche altri», ha spiegato Gallera riferendosi alla procedura dalla centrale acquisti della Regione Aria, aperta dal 20 aprile al 24 aprile, per valutare altri test con le stesse caratteristiche.

«Così come abbiamo fatto per la Diasorin, ci sarà in attesa della gara un affidamento diretto», ha aggiunto, assicurando che sarà «tutto fatto nel rispetto delle norme che Aria ha verificato prima di compiere questi passi. Poi chi di dovere metterà a disposizione le procedure con la massima trasparenza»

