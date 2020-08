Gallera e i dati dei tamponi alla fiera

«A Bergamo eseguiti 3.711 ai vacanzieri»

Il bilancio dei tamponi dal 19 al 30 agosto per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

«Quasi 18.000 test eseguiti dal 19 al 30 agosto, grazie ad una organizzazione efficiente e veloce. Dalle analisi finora processate sono emerse 43 positività. A questi si aggiungono i 1.837 tamponi effettuati a Linate e i 3.711 test realizzati nello spazio antistante la fiera di Bergamo». Lo rende noto dalla sua pagina ufficiale Facebook l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera che lunedì mattina 31 agosto ha fatto un sopralluogo all’aeroporto di Malpensa, dove sono allestiti i gazebo in cui vengono effettuati i test per individuare il coronavirus per chi rientra dai Paesi a rischio.

«Questa mattina - si legge nel post - ho voluto ringraziare personalmente gli operatori sanitari di Ats Insubria e delle Asst del Territorio per il grande lavoro che svolgono all’aeroporto di Malpensa effettuando i tamponi ai passeggeri che arrivano da Spagna, Grecia, Croazia e Malta».

