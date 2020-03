Gallera: stop alle attività ambulatoriali

«Zona rossa, attendiamo il governo» «Abbiamo bloccato le attività ambulatoriali da lunedì prossimo, ma ormai da 10 giorni abbiamo ridotto al lumicino le attività chirurgiche programmate». Lo ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera a Unomattina su Rai 1.

«Stiamo recuperando nelle sale operatorie nuovi posti di terapia intensiva, proprio perché nel giro di pochi giorni i pazienti che sono in terapia intensiva sono aumentati a dismisura: se giovedì scorso eravamo a 50 ora siamo a 244», ha spiegato Gallera. «È una corsa contro il tempo - ha aggiunto - che facciamo quotidianamente a dedicare posti di terapia intensiva ai pazienti coronavirus. Ne abbiamo già aperti 150».

«Nei prossimi dieci giorni assumeremo 315 infermieri» ha aggiunto Gallera: «Ringrazio i rettori, perché abbiamo anticipato le sessioni di laurea degli infermieri e da qui ai prossimi dieci giorni assumeremo quelli si stanno laureando» ha spiegato. «Noi avremmo voluto assumerli in un altro momento, non in una situazione di emergenza enorme come questa. Stiamo provando a correre a i ripari. Abbiamo chiesto e ottenuto norme molto flessibili, di poter richiamare anche il personale in quiescenza al lavoro, assumere con grande velocità», ha aggiunto.

Poi sulle zone rosse: «Sabato ci confronteremo con il Governo e poi capiremo riguardo Codogno, dove si è sviluppato il focolaio lombardo di coronavirus: bisognerà capire se sarà riaperta da lunedì - ha continuato Gallera - Noi stiamo aspettando di valutare i dati, se ci evidenziano una riduzione della crescita in quell’area o magari una riduzione dei casi, un picco che scende. Lo faremo sabato, ci confronteremo con il Governo e poi capiremo» ha spiegato in collegamento con Agorà, su Rai 3. «Certo, prorogare per un’altra settimana sarebbe una misura molto forte per quel territorio - ha aggiunto - quindi capiremo se continuarla, mitigarla o se invece passare a una fase diversa». Quanto all’apertura di una nuova zona rossa nei comuni Alzano e Nembro, nella bergamasca, Gallera ha ribadito che la Regione sta attendendo «le valutazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e del comitato tecnico. A noi risulta che dai loro approfondimenti ci sarebbe un orientamento in tal senso. Alla luce dei numeri così fortemente crescenti condividiamo le riflessioni che sta maturando l’Iss, attendiamo però le decisioni del governo».

