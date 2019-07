Gambero Rosso, nella Guida Milano 2020

il ristorante «Da Vittorio» ancora sul podio La famiglia Cerea conquista ancora le tre forchette insieme a Carlo Cracco. Il ristorante «Nasturzio» di Albino premiato per il rapporto qualità - prezzo.

La famiglia Cerea del ristorante «Da Vittorio» a Brusaporto resta saldo in vetta della classifica della «Guida Milano 2020» del Gambero Rosso, condividendo le tre forchette con Carlo Cracco e il Seta del Mandarin Oriental Milano.

È stata pubblicata in questi giorni la nuova guida del Gambero Rosso «Milano 2020 e il meglio della Lombardia», una sorta di anteprima alla più corposa guida ai ristoranti d’Italia (che verrà completata nelle prossime settimane) e che raccoglie, appunto, il meglio della produzione gastronomica dell’alta ristorazione milanese, lombarda e anche bergamasca.

Locali top e ristoranti pop, indirizzi di tradizione e suggestioni etniche: in tutto circa 1200 indirizzi, di cui un centinaio di novità. Al top della gamma, con un punteggio di 92 centesimi, sono soltanto in tre: Carlo Cracco e la Seta del Mandarin Orientale a Milano, il ristorante Da Vittorio in provincia di Bergamo.

Si distingue un altro bergamasco nella categoria del rapporto qualità/prezzo: il ristorante Nasturzio di Albino.

