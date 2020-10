Gandosso, ciclista 64enne investito

Trasportato con l’elisoccorso, è grave L’incidente alle 10.50, sul posto anche un’ambulanza e un’auto medica.

Un ciclista è stato investito a Gandosso in via Bossoletti nella mattinata di giovedì 22 ottobre verso le 11.

Si tratta di un uomo di 64 anni che avrebbe subito conseguenze gravi, tanto che sul posto è arrivato anche l’elicottero del 118 da Bergamo.

L’uomo era in compagnia di altri due amici, tutti del cremonese, avevano lasciato l’auto a Palosco per poi raggiungere il lago in bici. All’altezza di Gandosso, uno dei tre si è scontrato frontalmente con un auto, una Toyota Yaris guidata da una donna di 38 anni.

Il ciclista 64enne era cosciente ma è strato trasportato d’urgenza in elicottero agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto i carabinieri di Sarnico.

