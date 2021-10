Gasp: «Le occasioni ci sono state, ma la gara si è messa subito bene per loro» Le parole di Gasperini a fine gara dopo la sconfitta per 3 a 2 contro il Milan.

«Abbiamo avuto possibilità per pareggiare. Ma il Milan è sempre stato pericoloso nelle ripartenze in una partita che si è messa nel modo migliore per loro». E’ l’analisi di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Milan. Risultato finale di 3-2 e non è servita ai bergamaschi la reazione nel finale che ha portato ai gol di Zapata (rigore) e Pasalic. De Roon individua un problema in attacco (”Mancano i gol”) ma Gasperini ai microfoni di Dazn frena: «Non siamo stati fortunati in alcune situazioni. Le occasioni ci sono state. Muriel e Ilicic? Non sono al meglio della loro condizione. Con molti attaccanti in campo abbiamo creato meno occasioni del primo tempo».

Fuori ancora Hateboer e Gosens: «Il recupero è lungo, si parla di un paio di mesi. Abbiamo delle soluzioni. E il cambio modulo è possibile in alcune partite ma adesso abbiamo tante certezze, non mi piace molto». Oltre alla sconfitta, l’altra nota stonata è l’infortunio di Pessina: «Non ho visto bene, vediamo domani», dice il tecnico. E su Ilicic: «Si allena bene, cerca di risalire e non è facile per lui. Stiamo cercando di recuperarlo».

