Gioca e vinci la Champions con «L’Eco»

Domani l’estrazione per Zagrabia Il concorso assegnerà trenta biglietti, comprensivi di viaggio a Zagabria, per la prima partita in trasferta dell’Atalanta il 18 settembre contro la Dinamo. Buona fortuna a tutti i nostri lettori.

Il concorso «La coppia dei campioni» vola. In palio un super premio finale, tanti premi a disposizione ogni giorno da lunedì a sabato e, grande novità di questa edizione, la possibilità di vincere i biglietti per la Uefa Champions League e seguire da vicino l’avventura europea dell’Atalanta. A partire da domani, mercoledì 4 settembre, e per altri cinque mercoledì ogni due settimane, i numeri estratti e pubblicati sulle pagine del concorso permetteranno a 15 fortunati lettori di vincere altrettante coppie di biglietti per lo stadio che ospita la partita di Coppa, comprendendo, laddove la sfida sia in trasferta, il viaggio di andata e ritorno da Bergamo per due persone. Già questa settimana, precisamente da domani, quindi, il concorso assegnerà trenta biglietti, comprensivi di viaggio a Zagabria per la prima partita in trasferta dei bergamaschi , il 18 settembre contro la Dinamo. Partecipare all’estrazione è semplice: innanzitutto si deve essere in possesso del numero con cui giocare pubblicato lunedì 2 settembre (e soltanto quel giorno) su ciascuna copia del giornale.

Il codice di sei cifre riportato sull’adesivo giallo è quello da controllare ogni giorno per scoprire se avete vinto uno dei premi giornalieri da assegnare e, allo stesso tempo, per partecipare all’estrazione del super premio finale, una Suzuki Vitara messa in palio da «Autorota». Ogni giorno sul quotidiano in edicola troverete un bollino da raccogliere durante le 12 settimane. Solo le cartelle complete dei bollini pubblicati fino a quel giorno potranno effettivamente ritirare il premio vinto, sia che si tratti dei biglietti per la Champions, sia di uno dei cinque buoni acquisto da 200 euro cadauno messi in palio da lunedì a sabato da «Le Due Torri».

Qui trovate tutte le informazioni e il regolamento completo: https://lp.ecodibergamo.it/concorso2019.

