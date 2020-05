Giocando cade dalla finestra

Grave bimbo di 4 anni Volo da un’altezza di circa 4 metri vicino a Lodi: il piccolo trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Un bambino di quattro anni è precipitato nella giornata di lunedì 11 maggio dalla finestra della sua cameretta in una palazzina di Caselle Lurani (Lodi). Il piccolo è caduto nel prato del giardino condominiale, da un’altezza di circa quattro metri ma non ha perso conoscenza. L’Areu lo ha soccorso con un’eliambulanza ed è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dotato della specializzazione in traumatologia pediatrica. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto sembra che, giocando, sia salito su un tavolino poco distante dalla finestra e sia, poi, precipitato mentre mamma e papà erano in casa, in un altro locale dell’appartamento. Il bimbo è grave ma non è stato dichiarato in pericolo di vita.

