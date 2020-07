Giornata per ricordare le vittime del covid

Camera, via libera quasi all’unanimità La Giornata nazionale sarà il 18 marzo nel giorno del tragico corteo dei carri militari che scortavano i feretri fuori da Bergamo verso altre città.

Via libera dell’Aula della Camera nella mattinata di giovedì 23 luglio pressochè all’unanimità alla istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Il testo, approvato a Montecitorio con 418 voti a favore, nessun contrario e tre astensioni, passa al Senato.

«Il 18 marzo 2020 resterà per sempre impresso nella nostra vita, attraverserà i confini del tempo della memoria. Quel giorno lì, quella notte, quando abbiamo assistito al tragico corteo dei carri militari che scortavano 65 feretri fuori da Bergamo verso altre città, ci siamo uniti con il cuore ai genitori, alle mogli, ai mariti, ai figli, ai nonni che non hanno potuto trovare la consolazione neppure nell’ultima carezza, nell’ultimo sguardo. Un dolore troppo grande per non essere onorato in quest’Aula, tra queste mura che ci dicono chi siamo, rappresentano la nostra storia e la nostra memoria. Cari colleghi, tutte le forze politiche si sono unite coralmente alla proposta di legge che mi vede primo firmatario con i colleghi del gruppo di Forza Italia e che ho presentato poco dopo la tragica notte di Bergamo». Lo ha detto Giorgio Mulé, deputato e portavoce dei gruppi di Forza Italia di Camera e Senato, intervenendo in dichiarazione di voto alla Camera sulla proposta di legge a sua prima firma che istituisce per il 18 marzo la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. «Oggi - ha aggiunto - qui dimostriamo che la politica, nella sua accezione più nobile, non è distante dal dolore, ma ne è parte. Di questo vi ringrazio. Il 18 marzo sarà una giornata nella quale un’intera comunità condividerà un grande dramma. Sarà una giornata di nuova speranza. Sarà una giornata con incontri, momenti di ricordo, trasmissioni radio e televisive, attività e iniziative rivolte soprattutto alle giovani generazioni, anche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Colleghi, la legge che stiamo per votare ci dice due parole: non dimentichiamo. Facciamolo anche dopo il voto finale, se la presidenza e i gruppi sono d’accordo, con un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime del Covid. Sarà un modo per stringere idealmente quelle mani che ci sono sfuggite, riprendere sulle spalle chi abbiamo dovuto abbandonare e accarezzare l’anima di chi non c’è più».

«Ringrazio la presidenza della Camera oggi rappresentata in Aula dal vicepresidente Mara Carfagna per aver voluto accogliere la mia proposta di sostituire il canonico applauso che segue l’approvazione di una legge con un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Covid. L’approvazione di questa legge all’unanimità è un ottimo segnale che la politica dà al Paese: uniti nel ricordo, uniti nel dolore» ha aggiunto Giorgio Mulè.

Il testo approvato a Montecitorio prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come «Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. In quella giornata in tutti i luoghi pubblici e privati dovrà essere osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta poiché fu la giornata in cui si registrò il maggior numero di decessi su scala nazionale.

Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni potranno promuovere, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni. Lo stesso potranno fare le scuole. In quella giornata, infine, la Rai avrà il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

