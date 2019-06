Giornate bollenti, malori tra gli anziani

Con l’afa vendite record dei ventilatori Un’altra giornata bollente, quella di venerdì, con temperature fino a 36 gradi e un’afa insopportabile. E il caldo non ha dato tregua anche ad anziani e persone con patologie: molti gli accessi ai pronto soccorso. Già con questo sabato il caldo inizierà a diminuire pian piano.

L’afa ha spinto ad acquisti da record: in questi ultimi 3 giorni all’Unieuro di Oriocenter sono stati venduti oltre 30 mila tra condizionatori e ventilatori; e anche in città sono stati presi d’assalto i negozi: all’Unieuro di via XX Settembre, per esempio, da mercoledì a venerdì è stato venduto lo stock di un mese. Oriocenter che ha visto anche un incremento delle presenze, con molte persone in cerca di refrigerio. Al Trony di via Pinamonte da Brembate, invece, esauriti raffrescatori e climatizzatori portatili e arriveranno all’inizio di settimana prossima. «C’è stata una vera e propria ressa – dice Paolo Maccarini, responsabile reparto bianco e clima – e anche da noi negli ultimi 3-4 giorni si è venduto quello che si vende nell’intero mese». È stato colto alla sprovvista anche l’Expert di Fumagalli di via Carducci. «Eravamo allertati – spiega Marco Fumagalli, uno dei due titolari – ma si pensava ad un caldo dilazionato nell’arco del mese. Siamo stati presi d’assalto e anche noi abbiamo venduto in 3-4 giorni lo stock di un mese. Per climatizzatori portatili e ventilatori abbiamo venduto il 170% in più rispetto all’anno scorso».

Con una buona notizia: la situazione caldo dovrebbe rientrare piano piano nei «ranghi» a partire proprio da sabato, quando avvertiremo un po’ meno calore, primo segno tangibile di un cambiamento che la modellistica numerica comincia a intravedere per la prossima settimana, quando i temporali inizieranno ad affacciarsi sulla nostra provincia.

