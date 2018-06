Giovani, 30 mila né lavorano né studiano

Due terzi sono donne: più 16% dal 2011 Il report della Camera di Commercio di Bergamo sulla nostra provincia: ci sono ben 30 mila giovani che non studiano e non lavorano.

E dire che, tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, i tassi di occupazione sono in rialzo e quelli di disoccupazione sono in calo ormai da anni. Eppure nella nostra provincia, secondo un report della Camera di commercio di Bergamo, ci sono ben 30 mila Neets, giovani che non lavorano e non studiano, il 17.8% del totale dei nostri giovani. E di questi due terzi sono donne, in crescita del 16,6% rispetto al 2011. Di questi Neets, più di 20 mila ragazzi sono fuori da percorsi di istruzione e formazione e, per scelta o per sfiducia, non cercano nemmeno lavoro. L’Italia è la maglia nera d’Europa, collocandosi all’ultimo posto della classifica: un giovane su quattro (pari al 25,7%) di età compresa tra i 18 e i 24 anni è senza lavoro e non studia.

