Giovani, podio bergamasco in regione

Primi in Lombardia nella fascia 18-35 anni L’età incide anche sulla spesa. In una ricerca il potenziale dei Comuni sul lato della domanda: collegamenti decisivi, chance dal turismo.

Il 21,6% dei bergamaschi ha tra i 18 e i 35 anni: è la percentuale più alta in Lombardia. Ma la nostra provincia si pone al top anche come incidenza degli adulti tra i 35 e i 65 anni: sono il 53,6% della popolazione. Mentre gli anziani, pur rappresentando un quarto dei cittadini, sono in percentuale minore che nelle altre province.

Provincia giovane, insomma: la notizia è che questo ha ricadute positive anche sull’economia. Tra i fattori che influenzano i potenziali consumi c’è infatti anche l’età della popolazione. I più propensi a spendere sono gli adulti (in particolare quelli che hanno famiglie con bambini) e i giovani, mentre per gli anziani l’indicatore crolla (-13%). E infatti - non solo per questa ragione, ovviamente - le aree bergamasche più popolose e con abitanti più giovani sono anche quelle dove il potenziale di consumo è più alto.

La fotografia emerge da una ricerca del Centro sullo Sviluppo dei territori e dei settori della varesotta Liuc Business School, con il supporto di Ubi Banca. Obiettivo, capire i volumi di spesa che ciascun Comune lombardo è in grado di attivare, e da qui non solo il livello di benessere del territorio, ma anche le prospettive di sviluppo commerciale, produttivo ed economico.

