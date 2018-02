Giro di vite contro lo spaccio

Nuovi arresti in via Bonomelli Fermati dalla Polizia di Stato due nigeriani in possesso di varie dosi di marijuana che hanno anche opposto resistenza agli agenti.

Nuovo giro di vite della Polizia di Stato in via Bonomelli a Bergamo: arrestati due uomini, di origine nigeriana, per detenzione di sostanza stupefacente (marijuana) e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato un terzo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I due nigeriani – entrambi con precedenti in materia di spaccio di stupefacenti – sono stati sottoposti nel pomeriggio del 15 febbraio a controlli e hanno opposto resistenza, con spintoni e urla per attirare l’attenzione di altri connazionali e eludere il controllo. Sul posto sono intervenuti anche due volanti dell’Upgsp per bloccarli. Trovati in tutto quasi 170 grammi di sostanze e un più di 600 euro in contanti. Dopo l’arresto un successivo controllo nell’abitazione di un brasiliano sono stati rinvenuti anche 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e la somma di 350 euro in banconote di vario taglio.

