Gita fuori porta per Ferragosto - Foto

Mattinata di code per le valli e per il lago La bella giornata ha spinto anche chi è rimasto in città a spingersi in montagna o al lago per la giornata di festa.

Il sole e le temperatura accettabili della giornata di Ferragosto hanno convinto molti bergamaschi rimasti in città a fare una gita fuori porta per godersi la giornata di festa. Già dalle prime ore del mattino si sono registrate code in salita verso le due principali valli orobiche.

In Val Brembana in particolare, le code sono state più sostenute, al rondò di Almè e poi ai ponti di Sedrina.

In Valle Seriana il traffico è stato meno intenso ma comunque ha creato rallentamenti soprattutto in alta Valle.

Traffico ferragostano valli

(Foto by Giuliano Fronzi)

Code anche sulla statale 42 per il lago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA